Ravanelli: “Juventus, contro il Milan uno snodo fondamentale” | VIDEO

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante bianconero, ha parlato della sfida che attende la Juventus sul campo del Milan domenica 22 ottobre

Domenica 22 ottobre, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2023-2024. Di questa partita e del momento dei bianconeri ha parlato Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della 'Vecchia Signora'. Vediamo, dunque, in questo video l'intervista rilasciata sul tema da 'Penna Bianca' in occasione della festa per i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida del club piemontese