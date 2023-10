Milan, un mese di fuoco: Juventus, Napoli e la Champions League | Video

Il Milan si prepara a vivere un mese di fuoco con le sfide a Juventus e Napoli e l'impegno in Champions League

Dopo la sosta per le nazionali il Milan vivrà un mese di fuoco con tante sfide importanti in ottica classifica e non solo. Prima il match contro la Juventus a San Siro, poi l'avversario sarà il Napoli di Rudi Garcia allo stadio Diego Armando Maradona. In mezzo l'impegno in Champions League in casa del PSG. Ecco il video di 'Gazzetta TV'.