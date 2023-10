Milan-Juventus, 3-5-2 o 4-4-2 per Allegri? Le due formazioni | VIDEO

Per Milan-Juventus il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ancora indeciso su moduli e formazioni da schierare. Ecco le due alternative

Domenica 22 ottobre, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2023-2024. Per l'occasione, il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, è ancora indeciso se schierare la sua squadra con il 3-5-2 o con il 4-4-2. In base alla scelta che farà, due formazioni possibili. Le vediamo, dunque, in questo video di 'GazzettaTV'