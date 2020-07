VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Milan-Juventus, 31^ giornata di Serie A. Un 4-2 da urlo, con i rossoneri in grado di rimontare da una situazione di due gol di svantaggio. Ecco la reazione del giornalista tifoso rossonero Tiziano Crudeli in questo video, che ovviamente ha esultato in modo incontrollato.

