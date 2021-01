Milan-Juventus, le probabili formazioni: le scelte di Pioli e Pirlo | VIDEO

Milan-Juventus, le probabili formazioni

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – L’attesa sta per finire. Questa sera, a San Siro, Milan-Juventus chiuderà la 16^ giornata di Serie A. Un big-match che vede davanti i rossoneri in classifica dopo tantissimi anni, ma attenzione ai bianconeri, che stanno faticando ma possono sempre contare su giocatori di altissimo livello. Problemi per entrambe le squadre che, tra infortuni e Covid, devono rinunciare a diversi calciatori importanti. Ma come si schiereranno le due squadre in campo? Ecco le probabili formazioni di Stefano Pioli e Andrea Pirlo. Non sai dove vedere Milan-Juventus? Ecco la nostra guida tv >>>