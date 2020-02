VIDEO MILAN – Il derby è già finito in archivio e va dimenticato in fretta. Giovedì si gioca una partita altrettanto importante: la semifinale di Coppa Italia d’andata, Milan-Juventus. Una sfida storicamente difficilissima per i rossoneri, che addirittura non hanno la meglio nella competizione dalla stagione 1984/85. Un’eternità. Per tutta la storia, guarda la video news.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android