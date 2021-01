MILAN-JUVENTUS: il bellissimo gol di Calabria / News

VIDEO MILAN NEWS – Prima o poi doveva succedere. È successo nella partita in cui era più probabile e normale accadesse: in Milan-Juventus è arrivata la prima sconfitta del Milan in campionato nel corso di questa stagione e dopo 27 gare consecutive da imbattuti. I rossoneri sono arrivati alla sfida con una grandissima emergenza, tanto da essere costretti a giocare con Davide Calabria a centrocampo. Il numero 2 rossonero però ha risposto comunque bene, tanto da trovare un bellissimo gol con un tiro dal limite di piatto destro sotto l’incrocio. Lo rivediamo nella video news.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>