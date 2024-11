Aspettando Milan-Juventus … raffica di domande a George Weah | VIDEO

Sabato si giocherà Milan-Juventus e George Weah, ex rossonero, tiferà per i bianconeri di suo figlio Timothy. Intanto, in questo video ...

Sabato 23 novembre, alle ore 18:00, si disputerà a 'San Siro' Milan-Juventus di campionato: la partita avrà in George Weah uno spettatore d'eccezione. Weah, infatti, ha giocato dal 1995 al 2000 con la maglia del Milan, vincendo e segnando molto. L'ex attaccante liberiano, però, non ha mai fatto mistero di tifare per la Juventus. Proprio con i bianconeri gioca suo figlio, Timothy, di cittadinanza statunitense. Aspettando il match di Milano, ecco come aveva risposto Weah (Senior) ad una raffica di domande de 'La Gazzetta dello Sport' a margine del Festival dello Sport di Trento di qualche tempo fa