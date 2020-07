ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, raggiante per il 4-2 conquistato dai suoi ragazzi in occasione di Milan-Juventus, gara della 31^ giornata di Serie A disputatasi ieri sera a ‘San Siro‘. Come si battono i bianconeri? Pioli lo ha spiegato in conferenza stampa: le sue dichiarazioni nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

