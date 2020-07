VIDEO MILAN – Milan-Juventus, la grande sfida di ‘San Siro‘ e valevole per la 31^ giornata di Serie A, è terminata 4-2 per il Diavolo. I rossoneri di Stefano Pioli hanno rimontato e ribaltato i bianconeri in pochi minuti del secondo tempo, grazie alle reti di Zlatan Ibrahimović su rigore, Franck Kessié, Rafael Leão ed Ante Rebić. Rivediamo tutto in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

