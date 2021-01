Milan-Juventus 1-3: gli scatti del gol di ‘Frisbee’ Calabria

MILAN-JUVENTUS ULTIME VIDEO NEWS – L’unica rete del Diavolo, in occasione di Milan-Juventus 1-3 di ieri sera a ‘San Siro‘, è stata di Davide Calabria. Il terzino rossonero, schierato a centrocampo per via delle numerose assenze, ha realizzato un gol di pregevole fattura. Rivediamo le immagini più belle del gol di Calabria nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.