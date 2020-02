VIDEO MILAN – Giovedì sera si giocherà Milan-Juventus in semifinale di Coppa Italia, match d’andata. Le due squadra si sono affrontate molte volte nella competizione, con un netto predominio bianconero. L’ultima volta è stato nella finale del 2018, quando la Juve ha avuto la meglio per 4-0. In questa video news tutti i gol e highlights della sfida.

