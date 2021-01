MILAN-JUVE: la presentazione del match di San Siro / News

VIDEO MILAN NEWS – Per la Befana a San Siro arriva la Vecchia Signora. La 16^ giornata del campionato di Serie A prevede infatti il grande classico Milan-Juve. I rossoneri arrivano da primi in classifica, mentre stavolta la formazione torinese è leggermente più indietro in classifica. Il Diavolo vuole mantenere la vetta e la squadra di Andrea Pirlo, grande ex, non può permettersi di perdere altro terreno. Il Milan, inoltre, vuole bissare il successo di luglio. Nella video news la presentazione della sfida.

