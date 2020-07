ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Sono state presentate, in questi giorni, le nuove maglie delle squadre della Serie A per la prossima stagione. Vediamole insieme in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘: si passa dal Milan alla Lazio, passando per Inter, Roma e non soltanto …

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓