Milan-Inter, le probabili formazioni del derby: le scelte di Allegri e Chivu
FORMAZIONI
Milan-Inter, le probabili formazioni del derby: per Allegri e Chivu pochissimi dubbi in vista della super sfida di questa sera
Milan-Inter, le probabili formazioni del derby: nonostante il recupero di Bartesaghi, Allegri dovrebbe puntare su Estupinan largo a sinistra. Poi tutti i titolari in campo con Leao e Pulisic coppia titolare in attacco. Ecco le ultime novità da Gazzetta.it.