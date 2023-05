Milan-Inter, Ferrara: “Difficile fare pronostici. Leao…” | VIDEO

L'ex calciatore Ciro Ferrara, ha parlato al Golf club Barlassina per un evento di Fondazione Vialli e Mauro, di Milan Inter e Leao

Le parole di Ciro Ferrara, ex calciatore della Juventus, in merito al derby tra Milan e Inter. "Stiamo parlando di un derby e di una semifinale. Difficile fare un pronostico. Devi capire se stai bene, se hai tutti nelle condizioni migliori. Ci si gioca sui piccoli dettagli...Come rosa messa meglio l'Inter, i singoli dipende da Leao. Hanno giocatori che possono fare la differenza... Leao non devi darli spazi, sennò è devastante"