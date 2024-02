Inter, Scudetto nel derby contro il Milan? Ecco quanti punti le servono | VIDEO

L'Inter di Simone Inzaghi potrebbe vincere lo Scudetto aritmeticamente contro il Milan di Stefano Pioli nel derby del 21 aprile. Il video

Nel weekend del 21 aprile l'Inter di Simone Inzaghi potrebbe affrontare il Milan di Stefano Pioli nel derby di Milano a 'San Siro', in casa dei rossoneri, con in mano un match-point Scudetto. I nerazzurri, però, per festeggiare al termine della stracittadina, dovrebbero continuare a correre più veloci degli inseguitori: cosa deve succedere e il precedente del 2007-2008 in questo video della redazione di 'GazzettaTV'