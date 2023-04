“Milan-Inter, un derby di Champions League ad alta tensione” | VIDEO

Milan-Inter sarà una delle due semifinali di Champions League. Il parere del giornalista Stefano Agresti per 'La Gazzetta dello Sport'

Il Milan di Stefano Pioli ha eliminato il Napoli di Luciano Spalletti, l'Inter di Simone Inzaghi ha fatto fuori il Benfica di Roger Schmidt. Nelle semifinali di Champions League, in programma il 10 e il 16 maggio prossimo, le due squadre di Milano si affronteranno per un duplice derby europeo che varrà la finale del torneo a Istanbul (10 giugno). Stefano Agresti, per 'La Gazzetta dello Sport', ha avvertito rossoneri e nerazzurri: "Guai a chi perde". Il suo commento in questo video