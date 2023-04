Milan e Inter, il calendario prima del derby in Champions League | VIDEO

Milan e Inter si sfideranno, il 10 e il 16 maggio, nella semifinale di Champions League. Ecco gli impegni prima del derby di Milano

Il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi si affronteranno nelle semifinali di Champions League. Andata mercoledì 10 maggio, alle ore 21:00, in casa dei rossoneri e ritorno martedì 16 maggio, sempre alle ore 21:00, stavolta in casa dei nerazzurri. Questo sebbene, come noto, il teatro delle sfide sarà sempre lo stadio di 'San Siro'. Vediamo, dunque, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', il calendario delle due squadre e con quali impegni arriveranno alla prima stracittadina