Il Milan vince il derby contro l'Inter con un gol di Pervis Estupinan: ecco, nel video, le reazioni social dei tifosi rossoneri e nerazzurri

Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto per 1-0 il derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu con un gol di Pervis Estupinan al 35': ecco, nel video della redazione di 'GazzettaTV', le reazioni social dei tifosi rossoneri e nerazzurri al risultato della stracittadina. Un derby che potrebbe aver riaperto la lotta Scudetto: sono soltanto 7, ora, i punti di distacco in classifica tra le due contendenti