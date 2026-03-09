PIANETAMILAN i nostri video Milan-Inter 1-0, il derby è rossonero: le reazioni dei tifosi meneghini sui social
SOCIAL
Milan-Inter 1-0, il derby è rossonero: le reazioni dei tifosi meneghini sui social
Il Milan vince il derby contro l'Inter con un gol di Pervis Estupinan: ecco, nel video, le reazioni social dei tifosi rossoneri e nerazzurri
Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto per 1-0 il derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu con un gol di Pervis Estupinan al 35': ecco, nel video della redazione di 'GazzettaTV', le reazioni social dei tifosi rossoneri e nerazzurri al risultato della stracittadina. Un derby che potrebbe aver riaperto la lotta Scudetto: sono soltanto 7, ora, i punti di distacco in classifica tra le due contendenti