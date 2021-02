Milan-Inter 0-3: il derby di Milano visto sui social

Il derby Milan-Inter, a ‘San Siro‘, è terminato 0-3 per i nerazzurri di Antonio Conte. La partita ha avuto un seguito incredibile anche sui social. Vediamo, dunque, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, tutti i meme più divertenti della gara. Si va dalle occhiatacce di Zlatan Ibrahimović ad Alessandro Bastoni fino ad un Romelu Lukaku in formato NFL …