Milan, Leao ko: derby a rischio. La reazione social dei tifosi | VIDEO

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rimediato un'elongazione del muscolo adduttore della coscia destra. Tifosi depressi sui social. Il video

Rafael Leao, attaccante del Milan, è uscito all'11' di Milan-Lazio di ieri pomeriggio a 'San Siro' per un problema muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina Leao hanno evidenziato un'elongazione del muscolo adduttore della coscia destra. Un infortunio che, di fatto, lo mette a rischio per il doppio EuroDerby di Champions League contro l'Inter (10 e 16 maggio). Ecco, dunque, la reazione dei tifosi del Milan sui social in questo video della redazione di 'GazzettaTV'