Milan, Leao: “Infortunio non grave. Ma meglio non rischiare” | VIDEO

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a 'Sky Sport' a margine dell'evento del Gran Galà del Calcio AIC 2023. Ecco le sue dichiarazioni

Rafael Leao, attaccante del Milan, fuori per infortunio dopo 25 giorni per una lesione del bicipite femorale della coscia destra, ha parlato a 'Sky Sport' dello stato del suo infortunio e non soltanto. Ecco, dunque, le dichiarazioni del numero 10 rossonero al giornalista Peppe Di Stefano nel video