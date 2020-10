Milan, incontrare Celtic e Lille in Europa porta bene: il motivo | VIDEO

Milan, in Europa League sfide contro Celtic, Lille e Sparta Praga

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Il Milan, nel Gruppo H di Europa League, incontrerà Celtic e Lille oltre lo Sparta Praga. L’ultima volta che successe finì in trionfo. Era la stagione 2006-2007 ed i rossoneri di Carlo Ancelotti si ritrovarono i francesi nel girone eliminatorio di Champions League e poi gli scozzesi agli ottavi di finale. Ricordate, poi, come finì quella stagione europea per il Diavolo? Il video della redazione di ‘GazzettaTV‘.