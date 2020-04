Milan, il racconto della difficile trattativa per Rivaldo | VIDEO

VIDEO MILAN – Un Mondiale vinto da assoluto protagonista con il suo Brasile, poi la rottura con il Barcellona. E’ questo il riassunto della strana estate di Rivaldo, approdato poi al Milan grazie ad un blitz di Ariedo Braida a San Paolo. Ma la trattativa fu tutt’altro che semplice per un motivo in particolare. Ecco il video di Andrea Masia, inviato nella città brasiliana a quei tempi, che spiega tutti i retroscena sull’arrivo di di Rivaldo in rossonero.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓