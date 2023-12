Ibrahimovic e il Milan, una lunga storia d’amore: tutte le tappe | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic ha conosciuto il Milan, da rossonero, per la prima volta il 28 agosto 2010. Amore a prima vista, riassunto in questo video

Zlatan Ibrahimovic ha conosciuto il Milan, da rossonero, per la prima volta il 28 agosto 2010. È stato amore a prima vista. Lo svedese, classe 1981, ha disputato 163 partite in rossonero, segnato 93 gol e vinto tre trofei, tra cui 2 Scudetti. Ecco tutte le tappe più importanti dell'esperienza di Ibra con il Diavolo in questo video della redazione di 'GazzettaTV'