Milan, Ibrahimovic ripercorre i 9 mesi trascorsi per il rientro | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha pubblicato sui social un video che ripercorre i 9 mesi passati per recuperare dall'infortunio

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha pubblicato, sui propri canali social ufficiali, un video in cui ripercorre i 9 mesi trascorsi dall'operazione ai legamenti crociati del ginocchio sinistro, dopo la vittoria dello Scudetto 2022, al suo rientro in campo, avvenuto domenica 26 febbraio in Milan-Atalanta