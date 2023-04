Milan, la Pasquetta di Ibrahimovic: in casa sui rollerblade | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha condiviso sui social un video nel giorno di Pasquetta: eccolo girare per casa sui rollerblade!

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è fermo attualmente per un infortunio muscolare e, dunque, non è a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli. Ieri, nella giornata di Pasquetta, lo svedese, classe 1981, ha condiviso in una storia sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram' un momento del suo Lunedì dell'Angelo: si è ripreso, dentro casa, mentre sfrecciava sui rollerblade, i pattini a rotelle!