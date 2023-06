Ibrahimovic: “Futuro al Milan da dirigente? Tutto è possibile” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, ex Milan, non ha escluso un suo ritorno in società in altra veste. Ha parlato anche di Paolo Maldini e Sandro Tonali

A margine di un evento pubblicitario a Bergamo, Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, non ha escluso un suo ritorno nel club rossonero in veste dirigenziale. Per l'occasione, Ibra ha anche parlato dell'addio di Paolo Maldini al Diavolo, dell'imminente trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle e non solo. Ecco le dichiarazioni di Zlatan, raccolte in questa video-intervista di Marco Pasotto per la 'rosea'