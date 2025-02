Milan, Ibrahimovic come Galliani? Lui non capisce, poi cita Raiola | VIDEO

Divertente siparietto, durante la conferenza stampa di presentazione di Santiago Giménez a 'Casa Milan', con protagonista Zlatan Ibrahimovic

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto rossonero Santiago Giménez, un giornalista ha paragonato Zlatan Ibrahimovic - Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan - ad Adriano Galliani per come ha chiuso i colpi del calciomercato di gennaio. Il dirigente del Diavolo ha ricordato, invece, quanto abbia impatato al fianco del suo ex procuratore Mino Raiola, scomparso nel 2022. Guarda il video