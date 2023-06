Milan, Ibrahimovic cambia stile all’alba della sua nuova vita | Video

Ibrahimovic ha annunciato che lascerà il Milan e il calcio. Si dedica a vari progetti, ma intanto cambia completamente stile. Ecco il video.

Venti giorni fa Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981, ha svelato che non rinnoverà il proprio contratto con il Milan e lascerà il calcio. Si dedicherà, come fa da tempo, ai propri investimenti. Tra questi c'è anche un centro di padel a Segrate, da dove ha mostrato a tutti il proprio nuovo stile. Cambio di capelli per vivere al meglio una nuova fase dalla propria vita.