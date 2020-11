Milan, Ibrahimovic: “A Sinisa è andata bene, gli potevo fare 4 gol” | VIDEO

Milan, Ibra scherza con Mihajlovic

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Zlatan Ibrahimovic non è nuovo ad uscite divertenti e piene di esagerata autostima. In occasione della presentazione del libro dell'amico Sinisa Mihajlovic, lo svedese, in collegamento da casa sua, ha fatto una battuta nei confronti del serbo, a suo dire fortunato perché contro di lui è riuscito a fare soltanto due gol. 'Potevo fare 4 gol' ha affermato un ridente Zlatan, ricordando la sua doppietta nella prima giornata di Serie A contro il Bologna. Ecco il video.