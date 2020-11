MILAN, Ibra a Calhanoglu: “Non ho ancora deciso se batti le punizioni”

Milan, Ibrahimovic decide tutto

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Prima che Zlatan Ibrahimovic decidesse Udinese-Milan con una splendida rovesciata, lo svedese aveva richiamato Brahim Diaz, dicendogli: “Devi dare palla a me!”. Una testimonianza, semmai ce ne fosse bisogno, della personalità incredibile del numero 11 rossonero. Una caratteristica che lo porta anche a presentarsi costantemente sulla palla in occasione dei calci piazzati, che siano punizioni o rigori. Una sfida continua con Hakan Calhanoglu, da sempre considerato uno specialista del settore. Ibra, attraverso una story Instagram, ha creato un siparietto per sdrammatizzare sulla continua ‘lotta di classe’ tra i due, scrivendo: “Non ho ancora deciso se batti le punizioni”, alla richiesta immaginaria del turco. Un video che denota il clima disteso e scherzoso in casa Milan.

