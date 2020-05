VIDEO MILAN – Franco Baresi, bandiera del Milan in campo e ‘brand ambassador‘, oggi, del club di Via Aldo Rossi, compie 60 anni. Ecco alcune delle sue migliori giocate in maglia rossonera, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, mentre il fratello Giuseppe e la nipote Regina, di comprovata fede nerazzurra, gli fanno gli auguri così …

