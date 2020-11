MILAN-HELLAS VERONA: l’autogol degli scaligeri / News

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina la ripresa del campionato. Ancora pochi giorni e poi si tornerà in campo. Nell’attesa riviviamo Milan-Hellas Verona, ultima gara giocata e finita 2-2 tra mille peripezie. Un pareggio che sta stretto ai rossoneri, che tuttavia erano passati in svantaggio per ben due reti. Ad accorciare le distanze è stato un autogol degli scaligeri, propiziato da un tocco di Franck Kessie, su cross dalla destra. Nella video news rivediamo questa auto rete che ha accorciato le distanze per il Milan.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>