Milan-Hellas Verona, la probabile formazione: Rebic in panchina / Video

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina la sfida di questa sera a San Siro, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Si gioca Milan-Hellas Verona, con i rossoneri che possono allungare in classifica, visto il pareggio di Sassuolo e Juventus. Si affida ai titolarissimi Stefano Pioli, che però deve ancora rinunciare ad Ante Rebic, non al meglio e per ora solo in panchina. Nella video news la probabile formazione rossonera, senza particolari sorprese, a ormai pochissime ore dal fischio d’inizio.

