MILAN-HELLAS VERONA: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si torna subito in campo. C’è subito la possibilità di rifarsi. A San Siro, per la settima giornata del campionato di Serie A, c’è Milan-Hellas Verona. I rossoneri arrivano dopo la prima sconfitta stagionale e la prima dopo il lockdown, nel giovedì europeo. L’obiettivo è mantenere il primo posto in classifica in campionato. Stefano Pioli torna alla formazione tipo, dopo qualche cambiamento. Riecco dunque Ismael Bennacer in mezzo al campo, con Davide Calabria e Alexis Saelemaekers che dovrebbero recuperare. Di nuovo titolare anche Hakan Calhanoglu, mentre a sinistra ci sarà di nuovo Rafael Leao. Ecco la probabile formazione rossonera in questa video news.

