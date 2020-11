MILAN-HELLAS VERONA: i dubbi di formazione per Pioli / News

MILAN NEWS – Sempre meno a Milan-Hellas Verona. Mancano poco più di 24 ore e poi a San Siro si scenderà in campo per la settima giornata del campionato di Serie A. Per i rossoneri l’occasione di rifarsi subito dopo la sconfitta nel giovedì europeo, la prima stagionale e la prima dopo 8 mesi. Stefano Pioli dovrebbe tornare ai titolarissimi, ma qualche dubbio c’è ancora nella probabile formazione rossonera. In particolare sulla destra, dove dovrebbero tornare Alexis Saelemaekers e Davide Calabria, dopo il riposo precauzionale di tre giorni fa. Nella video news tutti i ballottaggi e dubbi per Pioli in vista di domani.

