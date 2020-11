Milan, Hauge tra i top dell’8 giornata di Serie A | VIDEO

Milan, Hauge merita (ed avrà) più spazio

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Jens Petter Hauge, classe 1999, è andato a segno in Napoli-Milan 1-3 allo stadio ‘San Paolo‘. Seconda rete stagionale per l’attaccante norvegese dopo quella, sempre in trasferta, realizzata contro il Celtic in Europa League.

Ora, con gli infortuni di Rafael Leão, Alexis Saelemaekers e Zlatan Ibrahimović, Hauge avrà più chance di giocare nel Milan di Stefano Pioli. Nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘ si parla dell’ex Bodø/Glimt come uno dei migliori dell’8^ giornata di Serie A.