Milan, guarda James Rodríguez: il meglio con il Real Madrid | VIDEO

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – James Rodríguez, fantasista colombiano classe 1991, lascerà il Real Madrid in estate (contratto in scadenza il 30 giugno 2021) e, in Spagna, dicono che i rossoneri sono interessati a lui, anche se dovranno vedersela con la concorrenza dell’Inter e di qualche altra squadra straniera.

James Rodríguez è arrivato al Real Madrid nell’estate del 2014. Ha collezionato 125 presenze, segnando 37 gol e fornendo 41 assist. Il colombiano ha vinto 8 titoli con il Real Madrid: 2 Champions League, 2 Coppe del Mondo per club, 2 Supercoppe Europee, una Liga e una Supercoppa spagnola.

Vediamo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, tutto il meglio di James Rodríguez, che in Europa ha vestito anche le maglie di Porto e Monaco, con la maglia delle ‘Merengues‘.

