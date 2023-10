Milan, mancano i gol dall’attacco: ecco il punto | VIDEO

Il problema del Milan è davanti: i quattro attaccanti non garantiscono il numero di gol auspicato, in particolare Jovic e Okafor

Il Milan, in questo momento, sta segnando poco e meno di quello che dovrebbe fare considerando anche le azioni e le occasioni create. Ne è d'esempio l'ultima partita contro il Napoli. Il problema dei rossoneri è davanti: i quattro attaccanti non garantiscono il numero di gol auspicato, in particolare Jovic e Okafor, arrivati questa estate per dar fiato ai titolari, Giroud e Leao. Il punto di Gazzetta TV