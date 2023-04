Milan, Giroud: “Fiero, ma voglio ancora di più” | VIDEO

Giroud ha rinnovato con il Milan, che ha pubblicato sui canali ufficiali le sue parole dopo la firma. Palesemente felice: belle dichiarazioni

Un rinnovo fortemente voluto, aspettato e finalmente raggiunto per Olivier Giroud con il Milan, fino al 2024. L'attaccante francese classe 1986 giocherà ancora in rossonero per almeno un anno. Sul proprio profilo Twitter, il club rossonero ha pubblicato questo video con le dichiarazioni di Giroud: ""Fiero di quanto fatto fino ad oggi, ma voglio ancora di più". Le parole di Olivier dopo il rinnovo".