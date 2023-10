Milan, Giroud: “Felice per Adli. Sembra me da giovane” | VIDEO

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato anche del connazionale Yacine Adli all'evento organizzato con SnaiFun: le sue dichiarazioni

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato del connazionale Yacine Adli a poche ore della trasferta di Champions League contro il Borussia Dortmund in occasione dell'evento organizzato dal club rossonero con lo sponsor SnaiFun a Milano. "Sono molto felice per lui, ha lavorato tanto dal primo giorno. Non era facile, perché non ha avuto l’opportunità di far vedere le sue qualità. Alzerà ancora il livello, mi piace tanto come gioca e in particolare la sua mentalità: mi ricorda me quando ho cominciato a giocare". Intervista per 'La Gazzetta dello Sport' di Francesco Pietrella