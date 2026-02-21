PIANETAMILAN i nostri video Milan, Gimenez a Milanello firma autografi ai tifosi | PM NEWS

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Gimenez a Milanello firma autografi ai tifosi | PM NEWS

desc img
00:06
Emiliano Guadagnoli
21 febbraio

Santiago Gimenez sta ancora recuperando dalla operazione alla caviglia. A Milanello firme ai tifosi del Milan presenti

Santiago Gimenez sta ancora recuperando dalla operazione alla caviglia. A marzo potrebbe tornare a disposizione del Milan. Il nostro inviato a Milanello Stefano Bressi lo ha ripreso mentre firma autografi ai tifosi rossoneri.