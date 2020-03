VIDEO MILAN – Domenica si torna in campo. Milan-Genoa, inizialmente in programma il primo marzo, si giocherà con una settimana di ritardo e a porte chiuse. Stefano Pioli non cambia molto nella formazione in campo, ma ha ancora qualche dubbio da sciogliere. In questa video news tutti i ballottaggi di formazione e i favoriti per scendere in campo.

