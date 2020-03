VIDEO MILAN – Un momento difficile in generale, che si traduce in un momento difficile anche in campo. Milan-Genoa finisce 1-2. I rossoneri concludono di più in porta, molto di più, ma solo Zlatan Ibrahimovic trova la rete. Una sconfitta che compromette definitivamente la stagione. In questa video news tutti i numeri della sfida e tante curiosità.

