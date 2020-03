VIDEO MILAN – Sono passate due settimane dall’ultima partita, ma domenica si torna in campo con Milan-Genoa. I rossoneri ripartono da dove avevano lasciato: Stefano Pioli non cambia modulo (confermato il 4-4-1-1) né uomini. Unico assente Gianluigi Donnarumma, sostituito da Asmir Begovic. Per tutta la probabile formazione rossonera, guarda la video news.

