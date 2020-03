VIDEO MILAN – Una sconfitta terribile per i rossoneri. Milan-Genoa finisce 1-2. Inutile il gol di Zlatan Ibrahimovic nel finale. Il Diavolo spreca tantissimo e il Genoa invece è cinico al massimo: due tiri e due gol. Nessuno, se non lo svedese, si salva. Abbiamo selezionato i cinque peggiori della partita. Eccoli in questa video news. Ovviamente bocciata la difesa.

