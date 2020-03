VIDEO MILAN – Si torna in campo. Milan-Genoa si giocherà domenica alle 15:00, con una settimana esatta di ritardo e con un nuovo orario rispetto a quello previsto per le 12:30. Si giocherà a porte chiuse, come da norme per l’emergenza Coronavirus. In questa video news abbiamo scovato dieci statistiche e curiosità interessanti sul match di San Siro.

