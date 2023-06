Milan, Galliani: “Anni in rossonero, ma domani tiferò Inter” | VIDEO

In partenza per Istanbul anche Adriano Galliani ex dirigente del Milan. Le sue parole sulla finale di Champions League tra City ed Inter

L'ex amministratore delegato del Milan ha parlato anche della finale di Champions tra Inter e Manchester City: "Mi aspetto una partita complessa come tutte le finali, ma senza un pronostico. Rimango milanista, ma da italiano tifo sempre per le squadre italiane. Per il movimento sarebbe bene se vincesse l'Inter. Il CIty è la squadra più forte in Europa, ma l'Inter ha le armi"